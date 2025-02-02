الخليج اليوم .. سلطان عمان يهنئ الشرع بتوليه الرئاسة في المرحلة الانتقالية في سوريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

هنأ السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة توليه الرئاسة في المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأعرب السلطان هيثم عن تمنياته للرئيس أحمد الشرع بالتوفيق والسداد في قيادة سوريا في هذه المرحلة المهمة، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري نحو إصلاحات تنموية شاملة، واستقرار وطني آمن، طبقاً لوكالة أنباء عمان.

إلى ذلك توالت التهنئات الخليجية لرئيس المرحلة المقبلة في سوريا، الرئيس أحمد الشرع، إذ هنأ العاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الشرع، متمنين له التوفيق والنجاح في قيادة سوريا نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري.

في الوقت ذاته، زار أمير دولة قطر سوريا والتقى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وأكد في أثناء لقائه مواصلة بلاده وقوفها مع السوريين من أجل تحقيق أهدافهم وصولاً إلى تحقيق دولة سورية تسودها الوحدة والعدالة والحرية، طبقاً لما ذكرت وكالة أنباء قطر.