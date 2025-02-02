شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. مقتل 54 شخصًا في هجوم من "الدعم السريع" على سوق بأم درمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في السودان، يوم السبت، أن جماعة شبه عسكرية شنت هجومًا على سوق مفتوحة في مدينة أم درمان، مما أسفر عن مقتل 54 شخصًا.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على سوق صابرين يوم أمس السبت أسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 158 شخصًا.

ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع.

وأدان وزير الثقافة والناطق باسم الحكومة، خالد الأعيسر، الهجوم، مشيرًا إلى أن الضحايا شملوا العديد من النساء والأطفال، كما تسبب في "دمار واسع للممتلكات العامة والخاصة."

وقال في بيان: "هذا العمل الإجرامي يضيف إلى السجل الدموي لهذه الميليشيا، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي".



وقالت نقابة الأطباء السودانيين إن قذيفة هاون أصابت المنطقة التي تبعد أمتارًا قليلة عن مستشفى النور، الذي استقبل معظم الإصابات من السوق.

وأضافت أن معظم الجثث كانت لنساء وأطفال، وأشارت إلى أن المستشفى يعاني من نقص كبير في الفرق الطبية، خاصة الجراحين والممرضين.

وقال كريس لوكير، الأمين العام لمجموعة أطباء بلا حدود، الذي كان في المستشفى عندما بدأت الإصابات في التوافد: "هناك العشرات والعشرات من الأشخاص ذوي الإصابات المهددة للحياة، والثلاجة ممتلئة بالجثث. ما أراه أمامي هو مشهد من الفظائع المطلقة، مثال آخر مأساوي لهذه الحرب المستمرة ضد الناس".

الضحايا أكثر من النساء والأطفالتعليق الجيش السوداني



وقال الجيش السوداني في بيان له مساء أمس السبت، إن قواته تمكنت من "طرد بقايا" قوات الدعم السريع من مناطق رفاعة وتامبول والهلالية والحصاحيصا في ولاية الجزيرة.