شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصومال: العملية التي استهدفت القيادة العليا لداعش توضح الشراكة القوية مع الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الصومال حسن شيخ محمود، إن العملية التي نفذتها حكومة بلاده بالتعاون مع القوات الأمريكية واستهدفت القيادة العليا لتنظيم (داعش)، توضح الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والصومال في مكافحة الإرهاب، مما يساعد في القضاء على أي تهديد من أجل استقرار بلدنا والمنطقة ككل، نتقدم بالشكر العميق لحكومة الولايات المتحدة.



ونفذت قوات الحكومة الفيدرالية الصومالية بالتعاون مع القوات الأمريكية عملية مشتركة استهدفت كبار القادة وأعضاء تنظيم (داعش) الإرهابي في جبال "علي مسكاد" بمنطقة بري في ولاية بونتلاند.



وأفاد رئيس الصومال حسن شيخ محمود - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية- بأن استهداف الشخصيات الرئيسية في الحرب يعزز التزام الصومال والولايات المتحدة بضمان الأمن واستقرار المنطقة ومنع انتشار الجماعات المتطرفة من أجل إنقاذ أرواح الأبرياء.



وأشارت الحكومة الصومالية في بيان صادر عن وزارة الإعلام إلى أن الصومال ترحب بجهود الولايات المتحدة والتزامها القوي بمكافحة الإرهاب، وتؤكد التزامها بمواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة تهديد الإرهاب.



وأكدت الحكومة الصومالية أنها ستواصل بالتعاون مع الولايات المتحدة تفكيك الشبكات المتطرفة، وتعزيز العمليات الأمنية، وبناء مستقبل خالٍ من الإرهاب، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة صديق ذو قيمة كبيرة لأمن بلادها، موضحة أنها تتطلع إلى مواصلة التعاون في مسائل السلام والأمن الإقليميين.