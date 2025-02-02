شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعلن نشر وحدات عسكرية جنوب الليطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني، انتشار وحدات عسكرية في بلدة عيترون – بنت جبيل في القطاع الأوسط ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني.



ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء السبت، عن بيان للجيش اللبناني أن انتشار الوحدات العسكرية في منطقة جنوب الليطاني جاء بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب.



وأكد البيان العسكري اللبناني أن "هذا الانتشار جاء في ظل تمادي العدو الإسرائيلي في اعتداءاته بما فيها حرق المنازل في عدة بلدات منها عيترون - بنت جبيل ورب ثلاثين والعديسة - مرجعيون، إلى جانب غارتَين على آليات كانت تشارك في عملية انتشال جثامين الشهداء في بلدة الطيبة - مرجعيون".



فيما أفاد بيان الجيش اللبناني بأن الجيش يتابع مواكبة المواطنين في البلدات الحدودية، مواصلا العمل على تطبيق القرار 1701 وتنفيذ الإجراءات الميدانية الضرورية في عدة مواقع في منطقة جنوب الليطاني.