شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني في جنين ومعبر رفح البري يستقبل 103 مصابين والان نبدء بالتفاصيل

قصف جنين

الدمام - شريف احمد - استقبل معبر رفح البري اليوم، 50 مصابًا فلسطينيًا، و53 مرافقًا لهم من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية.وأوضح مصدر مصري مسؤول بالمعبر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ما تم اليوم يأتي في إطار الدفعة الأولى من المصابين الفلسطينيين، لافتًا الانتباه إلى أن عملية إجلاء أكبر عدد من المصابين والمرضى الفلسطينيين مستمرة.استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخران بجروح مختلفة، في قصف جوي إسرائيلي اليوم، على الحي الشرقي من مدينة جنين بالضفة الغربية، تزامن ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني عشر على التوالي، مخلفًا دمارًا كبيرًا في منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.وفي قطاع غزة، أفادت مستشفيات قطاع غزة بوصول 27 شهيدًا خلال 24 ساعة الماضية، من بينهم 24 شهيدًا انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض، ترافق ذلك مع تجريف عدد من المنازل، في حي السلام شرق مدينة رفح.