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استشهاد فلسطيني في جنين ومعبر رفح البري يستقبل 103 مصابين

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واس - القدس المحتلة/ القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل معبر رفح البري اليوم، 50 مصابًا فلسطينيًا، و53 مرافقًا لهم من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية.
وأوضح مصدر مصري مسؤول بالمعبر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ما تم اليوم يأتي في إطار الدفعة الأولى من المصابين الفلسطينيين، لافتًا الانتباه إلى أن عملية إجلاء أكبر عدد من المصابين والمرضى الفلسطينيين مستمرة.
معبر رفح البري - د ب أ

قصف جنين

استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخران بجروح مختلفة، في قصف جوي إسرائيلي اليوم، على الحي الشرقي من مدينة جنين بالضفة الغربية، تزامن ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني عشر على التوالي، مخلفًا دمارًا كبيرًا في منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.
قوات الاحتلال في الضفة الغربية - أرشيفية

وفي قطاع غزة، أفادت مستشفيات قطاع غزة بوصول 27 شهيدًا خلال 24 ساعة الماضية، من بينهم 24 شهيدًا انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض، ترافق ذلك مع تجريف عدد من المنازل، في حي السلام شرق مدينة رفح.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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