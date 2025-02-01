شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط محاولات لميليشيات الحوثى فى جبهات مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت قوات الجيش اليمني، عمليات عدائية لميليشيات الحوثي، خلال الساعات الماضية فى قطاعات الكسارة والمشجح ومدغل، بمحافظة مأرب اليمنية.



وذكرت مصادر عسكرية يمنية ، فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء اليمنية اليوم السبت، أن المليشيات استخدمت المدفعية وصواريخ الكاتيوشا والقناصة، ما أدى إلى إصابة اربعة جنود من الجيش، مشيراً إلى أن قوات الجيش اليمنى تعاملت بالرد على مصادر النيران المعادية.



وفى قطاع الفليحة استهدفت قوات الجيش آلية قتالية للمليشيات استخدمتها لاستهداف مواقع قواتنا، ونجحت فى إعطاب الآلية وإسكات مصادر النيران.



كما استهدفت قوات الجيش اليمني، موقعاً للمليشيات فى قطاع رغوان رداً على عمليات عدائية، وكانت الإصابة دقيقة نتج عنها إصابة ثلاثة من عناصر المليشيات وتدمير مصدر النيران.