شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يؤكد ضرورة تكامل الجهود لإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أأكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد مصطفى، ضرورة تكامل الجهود وتحديدا ضمن عمل الفريق الوطنى لإعادة إعمار قطاع غزة، وغرفة العمليات الحكومية للاستجابة الطارئة فى المحافظات الجنوبية.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس وزراء فلسطين، اليوم /السبت/ فى رام الله، بفريق وزارة الأشغال العامة والإسكان بقيادة الوزير عاهد بسيسو، حيث تم بحث خطة عمل الوزارة للتعافى وإعادة إعمار قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشار مصطفى إلى أن هذه الخطة هى جزء من خطة الحكومة الشاملة للاستجابة الطارئة والتعافى الاقتصادى وصولا لإعادة الإعمار بالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين.



وارتكزت الخطة على أولويات التدخل العاجلة خلال الـ 6 شهور الأولى ضمن 3 محاور رئيسية: حصر الأضرار، وإزالة الركام، والإيواء المؤقت، والتى يجرى تنفيذها بالتعاون مع الفرق الفنية للوزارة وعدد من الشركاء أبرزهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، والهيئة العربية الدولية للإعمار فى فلسطين.



وعلى صعيد تدخلات الوزارة القائمة، فقد جرى العمل على حصر وتقييم الأضرار باستخدام استمارة الكترونية شارك فى تعبئتها حوالى 202 ألف مواطن فى القطاع، خلصت إلى أن أكثر من 84% من الوحدات السكنية غير قابلة للسكن، فيما بينت عملية تحليل الصور الجوية المحدثة والتى اعتمدتها الوزارة وجود حوالى 166 ألف مبنى متضرر بشكل كلى أو جزئي.



أما فيما يتعلق بموضوع الإيواء، فقد عملت وزارة الأشغال وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والهيئة العربية الدولية للإعمار فى فلسطين على إدخال 1500 وحدة سكنية مؤقتة من أصل 3 آلاف وحدة، ضمن المرحلة الأولى التجريبية، ولحين جاهزية ما يلزم من تفاهمات لإدخال كميات أكبر من الوحدات، وفيما يخص إدارة الركام فإن التقديرات تشير إلى أن كمية الركام تبلغ حوالى 50 مليون طن.