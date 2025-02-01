الخليج اليوم .. أمير سعودي يتعرض لحادث خلال مشاركته في سباق "رالي" (صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن تعرض سيارة الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارته، لحادث انقلاب خلال مشاركته في رالي حائل تويوتا 2025.

وأوضح الاتحاد أن الأمير المتسابق تمكن من إكمال المرحلة الثانية والأخيرة من السباق رغم الحادث.

ونشر حساب الاتحاد نتائج الترتيب العام لفئة السيارات (FIA) بعد المرحلة الثانية والأخيرة من "رالي حائل تويوتا الدولي 2025"، حيث حظي بالمركز الأول يزيد الراجحي، والمركز الثاني خوان كروز ياكوبيني، والمركز الثالث دانية عقيل.