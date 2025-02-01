شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم في ورشة لبناء السفن بالسويس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة- متابعات:

تمكنت فرق الحماية المدنية بمحافظة السويس، شمال شرق القاهرة، من السيطرة على حريق هائل اندلع، الجمعة، في ورشة لبناء وإصلاح السفن بمنطقة عتاقة، مما أدى إلى احتراق أكثر من 10 قوارب صيد ولنشات نزهة، مخلفًا خسائر مادية كبيرة دون وقوع ضحايا أو خسائر بشرية.

ووفق مصادر طبية، لم يسفر الحريق عن وفيات، لكنه أدى إلى إصابة صياد بجروح سطحية، حيث تلقى العلاج وخرج من المستشفى.

واستغرقت جهود إخماد الحريق أكثر من 6 ساعات، حيث عملت فرق الإطفاء على محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المنشآت لضمان السيطرة على الحريق ومنع تفاقم الأضرار.

أدى الحريق إلى احتراق كامل لهياكل المراكب المصنوعة من الخشب والفايبر جلاس، ولم يتبقَ منها سوى الهياكل المعدنية مثل الشاسيه والقوائم، التي ظلت قائمة وسط الركام المتفحم.

تحقيقات لمعرفة أسباب الحريق

فتحت الجهات المختصة تحقيقًا لكشف أسباب اندلاع الحريق وتقييم حجم الخسائر المادية، فيما لم تعلن السلطات بعد عن السبب الرئيسي لاشتعال النيران.