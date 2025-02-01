شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي يؤكد دعم مجلس التعاون الثابت لسوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، التأكيد على دعم دول المجلس الثابت لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق من أجل تحقيق وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

جاء ذلك في تهنئة قدمها معاليه لفخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، مؤكدًا ثقته بأن قيادته ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار.

