شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: تصفية مقاتلين أجانب فى صفوف الإرهابيين خلال العمليات العسكرية فى هيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مبعوث الرئيس الصومالى للشؤون قوات الدفاع الشعبية على جيتى عثمان، اليوم /السبت/، تصفية مقاتلين أجانب فى صفوف الميليشيات الإرهابية خلال العمليات العسكرية الجارية بمحافظة هيران.



وأشار عثمان - فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - إلى أن العمليات العسكرية، التى نفذها الجيش الصومالى بالتعاون مع المخابرات الوطنية والمقاومة الشعبية، أسفرت عن تحرير العديد من المناطق المهمة فى المحافظة، مضيفا أن عناصر وقيادات الميليشيات التى كانت تتحصن فى جبال المحافظة تكبدت خسائر فادحة فى الأرواح خلال العملية العسكرية.



ودعا عثمان المواطنين إلى الوقوف إلى جانب الجيش الوطنى الصومالى فى عملياته العسكرية للقضاء على فلول ميليشيات الخوارج.