شكرا لقرائتكم خبر عن 54 قتيلا و158 مصابا فى قصف لمليشيات الدعم السريع على سوق بأم درمان السودانية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة السودانية، إن 54 شخصا قتلوا وأصيب 158 آخرون، جراء قصف قوات الدعم السريع لسوق صابرين وعدد من الأحياء شمالي أم درمان.

أدانت الصحة الاتحادية انتهاكات مليشيات الدعم السريع ضد المدنيين، مؤكدة أن ذلك يعد خرقًا للأعراف والقوانين الدولية.

واستهدفت المليشيا سوق صابرين بمدينة أم درمان، محلية كرري، محدثة أضرارًا كبيرة، حيث استقبلت المؤسسات الصحية 105 إصابات و52 حالة وفاة بمستشفى النو و53 إصابة وحالتي وفاة بمستشفى سواعد.

وأشادت وزارة الصحة الاتحادية بجميع الكوادر الطبية العاملة بمستشفى النو وسواعد، مؤكدة دور الجيش الأبيض في معركة الكرامة.