شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر: هناك احتياجات لابد من تلبيتها لدعم العملية الإغاثية في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيكولا جينز المتحدثة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط ، أن هناك احتياجات إغاثية وإنسانية لابد من تلبيتها للمواطنين في قطاع غزة .



وقالت المتحدثة - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن منظمة الصليب الأحمر الدولي تركز على تقديم العون للمواطنين في غزة لدعم عمليات الإنسانية والإغاثية في المقام الأول، وتتجاوب مع كل الاحتياجات المواطنين في غزة من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية لتلبية الحاجات العاجلة وتقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين جراء العمليات العسكرية والمرضى".



وأضافت أننا نتعاون ونقدم الدعم الكامل لكل من منظمة الصليب والهلال الأحمر الفلسطيني ونرسل المساعدات الإنسانية سواء من مصر أو من عدد من الدول التي تقوم بدعم الفلسطينيين ومنظمة الهلال الأحمر الفلسطيني .



وأشارت إلى أن النظام الصحي في غزة دمر بشكل كامل والمستشفيات لم تعد قادرة على تقديم الرعاية الطبية ، و دمرت وهدمت على مدار الـ 15 شهرا الماضية ، لذلك منظمة الصليب الأحمر تيسر عملية إرسال المستلزمات الطبية إلى القطاع من أجل تمكين الفلسطينيين ومنظمة الهلال الأحمر الفلسطيني الاستمرار في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين خاصة في الشمال.



وأوضحت أن الهلال الأحمر الفلسطيني يحاول إنشاء مستشفى ميداني ، يعتبر مستشفى متنقلة مؤقتة خارج مدينة غزة لتقديم العمليات الجراحية والرعاية الصحية اللازمة للأطفال وحديثي الولادة وتقديم الخدمات الصحية الأساسية للفلسطينيين في القطاع.



وشددت على أن منظمة الصليب الأحمر تعمل من خلال التنسيق بين كل المنظمات التابعة لها لإرسال المساعدات إلى غزة ، وما نحتاجه الآن هو دعم المجتمع الدولي وزيادة التعهدات لضمان توصيل المساعدات للمحتاجين في القطاع ، مشيرة إلى أن هناك تدمير كامل في البنى التحتية بالقطاع مما يمثل تحديا كبيرا لنا في تقديم المساعدات.



ونوهت بأن الهلال الأحمر الفلسطيني هو الجهة التابعة للصليب الأحمر لتنفيذ العمليات الإنسانية والإغاثية داخل القطاع ولديهم حوالي 1300 من العاملين في كل الأرجاء ، كما نعمل بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والأردني من أجل دعم المواطنين في الشمال وتعزيز الدعم المقدم على النطاق الحدودي.



وأكدت أن وقف إطلاق النار يمهد الطريق ويعطي الوقت لتعافي المواطنين في غزة ، لافتة إلى أن التقييمات ما زالت جارية لتقدير حجم الأزمة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.