شكرا لقرائتكم خبر عن الحسيني: "سايكس بيكو محدث" سيعيد رسم خريطة الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة- متابعات:

توقع المرجع الشيعي محمد علي الحسيني، المعروف بتحليلاته السياسية وتوقعاته المثيرة للجدل، أن المنطقة مقبلة على "سايكس بيكو محدث ومطور"، سيغير وجه الشرق الأوسط بشكل جذري.

وقال الحسيني، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقًا)، إن الجولة الثانية من الحرب الإسرائيلية ستؤدي إلى توسيع المواجهات على عدة جبهات، مما سيؤجج صراعات داخلية ومناطقية ومحلية، إضافة إلى تصاعد دعوات الانفصال وقيام كانتونات طائفية ومذهبية وقومية متصارعة فيما بينها.

وأضاف أن هذه التطورات سترافقها موجات من الفوضى والفتن والنزاعات، حتى داخل الفصيل أو الجماعة الواحدة، مشيرًا إلى أن المشهد سينتهي كما خُطِّط له مسبقًا، بهدف تفتيت الشرق الأوسط.

يأتي ذلك في ظل التصعيد المستمر في المنطقة، وسط تكهنات بأن الحرب الإسرائيلية قد تمتد إلى ساحات أوسع، مما قد يعيد تشكيل الخارطة السياسية في الشرق الأوسط.