شكرا لقرائتكم خبر عن من هى "ملكة الجمال" الوسيط الجديد بين لبنان وإسرائيل بدلًا من هوكشتاين والان مع تفاصيل الخبر

تردد اسم السياسية الأمريكية مورجان ديان أورتاجوس مؤخرا بعد تعيينها نائبة للمبعوث الرئاسي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، مسؤلة ملف الوساطة بين لبنان وإسرائيل، خلفاً لـ" آموس هوكشتاين".

ووفقا لموقع "أكسيوس"، شدد ترامب على دعم الجمهوريين لها في هذا المنصب، مع أمله بأن تكون قد "تعلمت درسها" بعد انتقادها لسياساته الخارجية.

فمن هي أورتاجوس؟

تعد من أبرز منتقدي ترامب بما يتعلق بسياساته الخارجية، لكنها رغم ذلك، استطاعت العودة إلى العمل ضمن إدارته.

عُرفت بتأييدها المطلق لإسرائيل فبعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، نشرت أورتاجوس تعليقا عبر حسابها على "إنستجرام" قائلة: "لقد مات حسن نصر الله وأشيد بقوات الدفاع الإسرائيلية التي تمكنت من القضاء عليه، وهو متعصب إيديولوجي قاتل كرس حياته لمهاجمة أمريكا وإسرائيل".

وأضافت: "في الوقت الذي يحزن فيه حزب الله وحماس وشبكة الإرهاب التابعة لإيران على مقتل نصر الله، يتعين علينا أن نتذكر أن القضاء على نصر الله ليس مجرد عزاء أمني، بل إنه سبب للاحتفال ".

وشاركت في عدة مسابقات لاختيار ملكة جمال بالولايات المتحدة الأمريكية، وفازت بألقاب مثل ملكة جمال الحمضيات في فلوريدا في العام 2003. مما ساعدها على تطوير مهارات التحدث أمام الجمهور والثقة بالنفس.

عملت في مناصب حكومية عدة، منها مسؤولة للشؤون عامة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وقضت أثناء فترة عملها بهذا المنصب بضعة أشهر في العاصمة العراقية بغداد.

تم تعيينها عام 2010 نائبة للملحق المالي الأمريكى في السعودية، حيث تولت الاتصال بالقطاع المصرفي السعودي لمكافحة "التمويل غير المشروع وتمويل الإرهاب.

بدأت حياتها المهنية مع الحملة السياسية للمرشح الجمهوري آدم بوتنام عام 2004 التي هدفت إلى إعادة انتخابه في الكونجرس كمرشح عن ولاية فلوريدا، ثم عملت عام 2006 متحدثة باسم المسؤولة الأمريكية السابقة كي تي مكفارلاند.

فى أواخر 2010 عملت مديرة للعلاقات العالمية لدى بنك "ستاندرد تشارترد"، ثم انضمت في العام 2016 إلى شركة "إرنست ويونغ" لإستراتيجيات الأعمال، قبل أن تشارك في تأسيس شركة "غو أدفايزرز - GO Advisors" للاستشارات الجيوسياسية، بهدف سد الفجوة بين وول ستريت ووادي السيليكون وصناع السياسات في واشنطن.

تم تعينها فى 2019، متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تحت إشراف وزير الخارجية الأسبق مايك بومبيو، وخلال فترة عملها، قادت الاتصالات العامة للوزارة بشأن قضايا عالمية مهمة مثل العلاقة بين أمريكا وإيران، واتفاقات التطبيع بين دول عربية وإسرائيل "أبراهام"، والعلاقة الخاصة بين أمريكا وإسرائيل.

عملت بشكل وثيق مع صهر ترامب ومستشاره الرئيسي جاريد كوشنر، في "مبادرات السلام في الشرق الأوسط"، خاصة تلك المتعلقة باتفاقيات التطبيع، وقيل بأن العلاقة المهنية بين أورتاغوس وكوشنر ظلت قوية بينهما.

سافرت مع بومبيو إلى دول عديدة، ونسقت عدة حملات إعلامية تتناول السياسة الخارجية الأمريكية.

بعد نهاية عملها في إدارة ترامب الأولى، أسست منظمة بولاريس للأمن الوطني، وهي منظمة تركز على تعزيز سياسات الدفاع الأمريكية، كما استضافت برنامج مورجان أورتاجوس الإعلامي على SiriusXM، حيث واصلت مناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.

حصلت على دعم ترامب عام 2022، في حملتها لعضوية الكونجرس، واستضافت أثناء حملتها نقاشات حول الأمن القومي مع قادة سياسيين.