شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينيون يستقبلون أسرى محررين من سجون الاحتلال فى الضفة الغربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتشد مئات الفلسطينيين في رام الله بالضفة الغربية لاستقبال الأسرى المفرج عنهم، وذلك رغم التحذيرات التي وجهها الجيش الإسرائيلي لأهاليهم.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قنابل صوتية صوب المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وقال وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات من جيش الاحتلال أطلقت قنابل صوتية تجاه المواطنين المتواجدين عند التلة المحيطة بمعتقل "عوفر" في بلدة بيتونيا غرب رام الله، تزامنا مع خروج حافلة الأسرى المحررين في الدفعة الرابعة من اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن المخطط توجه حافلات تقل الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة إلى معبر كرم أبو سالم.

وبموجب الاتفاق أفرجت إسرائيل عن 183 أسيرا فلسطينيا، ضمن الدفعة الرابعة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بينهم 18 أسيرا من ذوي المؤبدات، و54 أسيرا من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، و111 أسيرا من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023.



وصول الأسرى