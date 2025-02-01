الخليج اليوم .. هل ستسمح السعودية بتقديم الكحول في كأس العالم 2034؟ وزير الرياضة يجيب (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

رد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في مقابلة له مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان، على ما إذا كانت السعودية ستسمح بتقديم الكحول في كأس العالم 2034

فقد وجه بيرس مورغان في المقابلة، سؤالا إلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عما إذا كان سيتم حظر الكحول في السعودية خلال كأس العالم مثلما حدث في قطر.

فأجاب وزير الرياضة السعودي بالقول: "نحن بالحاضر، لنتحدث عن الحاضر، لكنني أعتقد أن أهم شيء هو كيف سيؤثر هذا على حدثنا، ونحن لا نرى أي تأثير. لقد استضفنا أكثر من 100 حدث دولي.. جاء الجميع إلى السعودية واستمتعوا به، وأصبحت حقاً بيئة عائلية من حضور هذه الأحداث التي يستمتعون بها".

وأضاف:"نحن لا نرى أن منع الكحول مشكلة بصراحة، كما ذكرت في قطر الكثير استمتعوا بالمباريات، وأعتقد أن الهدف أن يقضي الجميع أوقاتا جيدة دون مشكلات.. ولا أعتقد أن منع الكحول سيكون مشكلة لنا في كأس العالم.. أعتقد أن يجب أن نركز على تجربة الجماهير أكثر من أي شيء آخر".

هذا وستكون السعودية ثاني دولة في الشرق الأوسط تنظم نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد دولة قطر التي استضافت نسخة 2022 وثالث دولة عربية بعد قطر والمغرب الذي سينظم مونديال 2030 بالتشارك مع البرتغال وإسبانيا.

وكان "الفيفا" أعلن سابقا حصول ملف استضافة المملكة العربية السعودية لمونديال 2034، على تقييم 419.8 من 500، ويعد هذا أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة كأس العالم.

وستقام بطولة كأس العالم 2034 بنظام مشاركة 48 منتخبا على أرض دولة واحدة وهي للمرة الأولى على الأراضي السعودية، ما سيجعلها نسخة تاريخية واستثنائية.