شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح معبر رفح البري بعد تسعة أشهر من الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أُعيد فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر اليوم، بعد تسعة أشهر من الإغلاق، جراء سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على مرافق المعبر، وإغلاقه أمام المغادرين من القطاع والقادمين إليه من الخارج.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الخروج من قطاع غزة سيشمل 50 مريضًا وجريحًا، بالإضافة إلى مرافقيهم، وسيتم نقلهم من مستشفى الشفاء بغزة ومستشفى ناصر بمدينة خانيونس، عبر الحافلات إلى المعبر، مشيرةً إلى أن الحالات التي تحتاج إلى نقل بالإسعاف سيتم نقلها عبر إسعافات الهلال الأحمر.
مساعدات إنسانية وإغاثية
عبرت 290 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية، اليوم، إلى قطاع غزة من بينها 10 شاحنات وقود.
وأوضح مصدر مصري مسؤول بمعبر رفح البري، أنه جرى إدخال الشاحنات إلى قطاع غزة عن طريق معبري العوجة البري وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الخروج من قطاع غزة سيشمل 50 مريضًا وجريحًا، بالإضافة إلى مرافقيهم، وسيتم نقلهم من مستشفى الشفاء بغزة ومستشفى ناصر بمدينة خانيونس، عبر الحافلات إلى المعبر، مشيرةً إلى أن الحالات التي تحتاج إلى نقل بالإسعاف سيتم نقلها عبر إسعافات الهلال الأحمر.
مساعدات إنسانية وإغاثية
عبرت 290 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية، اليوم، إلى قطاع غزة من بينها 10 شاحنات وقود.
وأوضح مصدر مصري مسؤول بمعبر رفح البري، أنه جرى إدخال الشاحنات إلى قطاع غزة عن طريق معبري العوجة البري وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.