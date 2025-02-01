إعادة فتح معبر رفح البري بعد تسعة أشهر من الإغلاق

وأشار إلى أن إجمالي الشاحنات التي أُدخلت إلى القطاع خلال الأيام الماضية بلغ 2760 شاحنة منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 19 يناير الجاري، من بينها 2593 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية، و167 شاحنة وقود وغاز الطهي.

الدمام - شريف احمد - أُعيد فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر اليوم، بعد تسعة أشهر من الإغلاق، جراء سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على مرافق المعبر، وإغلاقه أمام المغادرين من القطاع والقادمين إليه من الخارج.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الخروج من قطاع غزة سيشمل 50 مريضًا وجريحًا، بالإضافة إلى مرافقيهم، وسيتم نقلهم من مستشفى الشفاء بغزة ومستشفى ناصر بمدينة خانيونس، عبر الحافلات إلى المعبر، مشيرةً إلى أن الحالات التي تحتاج إلى نقل بالإسعاف سيتم نقلها عبر إسعافات الهلال الأحمر.مساعدات إنسانية وإغاثيةعبرت 290 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية، اليوم، إلى قطاع غزة من بينها 10 شاحنات وقود.وأوضح مصدر مصري مسؤول بمعبر رفح البري، أنه جرى إدخال الشاحنات إلى قطاع غزة عن طريق معبري العوجة البري وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.