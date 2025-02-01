شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: ادعاءات احتجاز رهائن فى مبان تابعة للوكالة بقطاع غزة مروعة والان مع تفاصيل الخبر

قال فيليب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجذين الفلسطنيين الأونروا إن ادعاءات احتجاز رهائن في مبان تابعة للوكالة في غزة مروعة ومزعجة للغاية، مؤكدا أن الأونروا تأخذ مثل هذه الادعاءات على محمل الجد.

وفي منشور على موقع إكس أعرب المفوض العام عن ارتياحه للإفراج عن الرهائن ومنهم إيميلي داماري، وأعرب عن أمله في أن يعود بقية الرهائن قريبا بسلام إلى أسرهم، وأفادت الأنباء بأن داماري، وهي بريطانية إسرائيلية.

وقال لازاريني إن الوكالة دعت مرارا وتكرارا إلى إجراء تحقيقات مستقلة في أي ادعاءات ذات مصداقية بشأن إساءة استخدام وتجاهل طبيعة مباني الأمم المتحدة من قبل المسلحين.

وذكر المفوض العام أن الأونروا أُجبرت على إخلاء جميع منشآتها في شمال قطاع غزة، بما فيها مدينة غزة، في 13 أكتوبر 2023 وأنها فقدت منذ ذلك الوقت السيطرة على تلك المنشآت. وقال إن الأمر نفسه حدث كلما صدر أمر إخلاء عسكري خلال أشهر الحرب الخمسة عشر في مواقع أخرى في قطاع غزة.

وذكر أن الأونروا لم تشارك في أي مفاوضات تتعلق بالإفراج عن الرهائن إذ إن ذلك الأمر لا يقع ضمن ولايتها. وكرر الدعوة للإفراج الفوري عن جميع الرهائن وعودتهم الآمنة.



