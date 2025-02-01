شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يتسلم محتجزين بعد الإفراج عنهما من غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تسلم "عوفر كالديرون" و"جوردان بيباس"، من الصليب الأحمر، بعد أن أفرجت عنهما الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.

ومنذ قليل، سلمت كتائب القسام الأسيرين الإسرائيليين عوفر كالديرون و جوردان بيباس، إلى الصليب الأحمر في خان يونس.

جاء ذلك ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل بين المقاومة وإسرائيل.

ووصل فرق الصليب الأحمر وموكب سيارات يقل عناصر من كتائب القسام إلى خانيونس، لتسليم الأسيرين الإسرائيليين.

وبعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تمكنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، من توفيق قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية، على اتفاق يوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن بين الطرفين.



محتجز وسط الفصائل