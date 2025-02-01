شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن رفضه دعم إيران للحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن الرباط ترفض تماما الدعم الإيراني المقدم للحوثيين باليمن".

وقال بوريطة في ندوة صحافية مع نظيره اليمني شائع محسن الزنداني، أن "هذا الدعم الإيراني للحوثي يهدد سيادة اليمن ووحدته الترابية واستقراره".

وجدد وزير الخارجية المغربي موقف الرباط الرافض للتدخل الخارجي في اليمن، مردفا: "يجب على الأطراف الدولية في هذا الملف أن تساعد اليمنيين في إيجاد الحل، لا أن تكون جانبا أو طرفا في هذا الأمر".

وأشار بوريطة إلى أن "الملك محمدا السادس كان دائما يحرص على هذه النقطة فيما يتعلق بالملف اليمني؛ وسيظل المغرب مواصلا في هذا النهج".

وأكد على أهمية مبادرات دول مجلس التعاون الخليجي في حل الأزمة اليمنية، وقرارات مجلس الأمن، واعتبار المجلس الرئاسي اليمني سلطة شرعية.