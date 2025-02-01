شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض أونروا يشدد على ضرورة السماح للوكالة بمواصلة عملها بالأراضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا" فيليب لازارينى أن فرق الوكالة باقية، وتواصل تقديم المساعدات الإنسانية للاجئي فلسطين في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعرب لازاريني - في بيان الجمعة - عن تحيته لالتزام موظفي "أونروا".. وقال إن فرق "أونروا" في غزة قامت - منذ بدء وقف إطلاق النار - بتزويد 60% من الغذاء الذي جلبه المجتمع الإنساني، حيث وصلت المساعدات بالفعل إلى أكثر من 600 ألف شخص، كما تقدم الأونروا 17 ألف استشارة صحية يوميًا.

وفي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، أوضح لازاريني أن ما يقارب من نصف مليون لاجئ؛ مستمرون في الحصول على الرعاية الصحية الأولية، مؤكدا فى الوقت ذاته التمسك بالمبادئ الإنسانية وتنفيذ ولايتها.

وشدد على ضرورة السماح لـ "أونروا" بمواصلة عملها إلى أن يتم تمكين المؤسسات الفلسطينية، في إطار دولة فلسطين، من تولي مسؤولية تقديم خدمات التعليم والصحة التي توفرها الوكالة.