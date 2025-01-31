شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى: أطلقنا صاروخا اعتراضيا على حدود لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي،" أطلقنا صاروخا اعتراضيا على جسم مشبوه في زرعيت على حدود لبنان."

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي قطع الطريق الرئيسي، الذي يربط سوريا بلبنان، وهو الذي يربط بلدة طفيل اللبنانية ببلدة عسال الورد السورية في القلمون الغربيّ، في غارة شنها فجرا.

وفى التفاصيل، فقد فتحت الغارة الإسرائيلية حفرة بعمق سبعة أمتار وقطر عشرة أمتار، وتسببت بتضرر أعمدة التوتر وقطع خطوط استجرار التوتر الكهربائي بين سوريا ولبنان وفق موقع "ليبانون ديبايت".