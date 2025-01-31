شكرا لقرائتكم خبر عن بدر عبد العاطى يجتمع برئيس التيار الوطنى الحر اللبنانى خلال زيارته لبيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر اللبناني اليوم الجمعة خلال زيارته لبيروت.

أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لأن يشكل انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة جديدة، إلى جانب تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، خطوة مهمة ومرحلة جديدة في المشهد السياسي اللبناني، وتمكين دور المؤسسات الوطنية وعلى رأسها الجيش اللبناني، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه وتنفيذ القرار 1701 من جانب كافة الأطراف، مشددًا على تأييد مصر الكامل لكل الخطوات التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان الشقيق.

وأكد وزير الخارجية استمرار مساندة مصر للبنان على كافة المستويات، ووقوف مصر بجوار لبنان في هذه المرحلة الفارقة، وذلك بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء لبنان، بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.