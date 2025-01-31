شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على تطبيق الحج والعمرة الافتراضي في معرض القاهرة للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

تجربة واقعية

الدمام - شريف احمد - استعرض ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال مشاركتها في جناح المملكة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الــ56، تطبيق تعليم الحج والعمرة الافتراضي متعدد اللغات والبيئات لزوار المعرض، والذي يهدف إلى تدريب المستخدمين على كيفية أداء مناسك الحج والعمرة بشكل صحيح، وتقليل الأخطاء الشائعة التي يرتكبونها في الحج إلى أقصى حد ممكن ، وذلك ضمن عدد من التطبيقات الالكترونية التي تقدمها لزوار المعرض.وقد لاقى التطبيق اهتمامًا واسعًا من زوار ركن الوزارة في المعرض، والذي يمثل نقلة نوعية في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تدريب عملي على شعائر الحج والعمرة خطوة بخطوة باستخدام تقنيات العالم الافتراضي ثلاثية الأبعاد بشكل تفاعلي، وتزويدهم بالمعلومات والإجابات لاستفساراتهم خلال أدائهم النسك، مما يسهل عليهم الحصول على المعلومة الموثوقة في وقت سريع وبشكل مباشر بالصوت والصورة.وأعرب الزوار خلال إطلاعهم على الجناح عن إعجابهم بمدى واقعية التجربة وأهميتها في تهيئة الحجاج والمعتمرين وتعزيز معرفتهم بالمناسك ، مشيدين بالخدمات التي تقدمها المملكة في سبيل خدمة المسلمين، سائلين الله تعالى أن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها وازدهارها.كما تم تزويد الجناح بمجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر عرض عدد من التطبيقات الإلكترونية، ومنها تطبيق "رشد" الذي يشتمل على نسخة إلكترونية من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بعدد من الروايات والترجمات والتفاسير، وخدمات توعية الحجاج والمعتمرين والزوار، وكذلك تطبيق الاستشهاد الصحيح ، لإطلاع الزائرين على الجهود التي تبذلها الوزارة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.