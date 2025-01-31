الخليج اليوم .. عقب معاناته الصحية.. رحيل الموسيقار السعودي ناصر الصالح

الرياض - كتب موسى القحطاني -

رحل الموسيقار السعودي الشهير ناصر الصالح، إذ توفيَّ في الأحساء عن عمرٍ ناهز 63 عاماً وذلك عقب تضاعف معاناته الصحية، ورغم وطأة الرحيل بالنسبة لمحبيه وجمهوره في الوسط الفني إلا أنه أهدى الأغنية الخليجية روائع الألحان التي حافظت على حضورها في ذاكرة الأغنيات الخالدة.

يُعتبر الصالح من أبرز الملحنين في الساحة الفنية الخليجية والعربية إذ نشأ في أسرة فنية؛ إذ كان والده يمتلك شركة إنتاج فني، مما أتاح له فرصة الاحتكاك المبكر بالفنانين، وتأثر بالفنان الشعبي عيسى الأحسائي.

بدأ ناصر الصالح مسيرته الفنية كعازف ومطرب، لكنه سرعان ما اتجه إلى التلحين، حيث وجد شغفه الحقيقي. قدم خلال مسيرته العديد من الألحان المميزة التي تعاون فيها مع كبار الفنانين في العالم العربي، مثل محمد عبده، نوال الكويتية، وأحلام. من أبرز أعماله أغنية “الأماكن” التي غناها فنان العرب محمد عبده، التي تُعتبر من العلامات الفارقة في مسيرته الفنية.

في السنوات الأخيرة، عانى الصالح من مشاكل صحية، إذ أجرى عملية قسطرة في القلب في يناير 2022. وفي فبراير 2024، انسحب من مقابلة إذاعية بسبب شعوره بالاكتئاب والإرهاق.