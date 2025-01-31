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استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهاد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، خلال عدوانها المستمر على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم الحادي عشر على التوالي.

قصف المخيمات والمدن

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة ثلاث فلسطينيات بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال على مخيم جنين، ترافق ذلك مع محاصرة وهدم عدد من المنازل.
وفي مدينة بيت لحم، أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال، خلال مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة الخضر، وسط إطلاق نار كثيف وقنابل غاز تجاه الفلسطينيين.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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