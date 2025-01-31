شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر وموريتانيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون فى استكشاف وإنتاج النفط والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع مجمع سوناطراك الجزائرى، بالجزائر العاصمة، مذكرة تفاهم مع الشركة الموريتانية للمحروقات، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الطرفين، لاسيما فى مجال نشاط الاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز.



وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن مذكرة التفاهم التي وقع عليها كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي، والمدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات إسماعيل عبد الفتاح، تنص على تشكيل لجنة استشارية لإجراء المحادثات المتعلقة ببحث فرص التعاون والشراكات الممكنة في مجال الاستكشاف والإنتاج والنقل والتسويق.



كما سيتم إنشاء فرق عمل مشتركة مكونة من خبراء من كلا الطرفين وتنظيم ورش عمل، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية للمنشآت المعنية بالشراكة في موريتانيا.



وسيتضن التعاون بين الطرفين في أنشطة الاستكشاف والإنتاج (Onshore & Offshore)، وبحث فرص التعاون في مجال الامداد بالمحروقات والمواد البترولية وبناء وتسيير البنى التحتية لنقل وتخزين وتوزيع المحروقات للاستهلاك المحلي بما في ذلك المواد البترولية.



وتتناول المذكرة دراسة إمكانية تموين الجانب الموريتاني بالمحروقات وبالمنتجات النفطية، أيضا إمكانية تأسيس مشروع مشترك بين سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات لتطوير توزيع البوتان والمواد البترولية.