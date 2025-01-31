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شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يفرج عن 110 أسرى فلسطينيين ضمن اتفاق الهدنة في غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عن 110 أسرى فلسطينيين، ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ صباح التاسع عشر من الشهر الجاري.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن من بين الأسرى 32 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد و30 طفلًا، وأن الاحتلال قرر إبعاد 21 أسيرًا إلى خارج الأراضي الفلسطينية.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن من بين الأسرى 32 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد و30 طفلًا، وأن الاحتلال قرر إبعاد 21 أسيرًا إلى خارج الأراضي الفلسطينية.