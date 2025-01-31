شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يفرج عن 110 أسرى فلسطينيين ضمن اتفاق الهدنة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الأسرى المفرج عنهم

الدمام - شريف احمد - أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عن 110 أسرى فلسطينيين، ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ صباح التاسع عشر من الشهر الجاري.وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن من بين الأسرى 32 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد و30 طفلًا، وأن الاحتلال قرر إبعاد 21 أسيرًا إلى خارج الأراضي الفلسطينية.كما أشارت إلى أن عملية الإفراج ترافقت مع اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشبان الفلسطينيين في محيط سجن عوفر العسكري غرب مدينة رام الله، ومداهمة منازل الأسرى المفرج عنهم والاعتداء على ذويهم.