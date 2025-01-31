شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمي يحذّر من عرقلة وصول المساعدات في السودان والان نبدء بالتفاصيل

المساعدات الإنسانية

خطر المجاعة

الدمام - شريف احمد - حذّر برنامج الأغذية العالمي من تصاعد القتال والقيود المفروضة على القوافل الإنسانية التي تعرقل وصول المساعدات الضرورية لملايين الأشخاص في السودان، في وقت تسعى فيه الوكالة الأممية إلى توسيع نطاق دعمها ليشمل سبعة ملايين شخص.وأكد البرنامج، في بيان صدر اليوم، أن أولويته القصوى تتمثل في إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المناطق التي تواجه خطر المجاعة أو تتأرجح على حافتها.ومنذ أواخر عام 2024، تمكن البرنامج من الوصول إلى عدد من المناطق النائية، بما في ذلك مخيم زمزم في شمال دارفور، جنوب الخرطوم، وجبيش في غرب كردفان، إلى جانب مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، التي باتت آمنة لدخول الشاحنات.وقال مدير مكتب السودان بالإنابة، أليكس ماريانيلي، أن البرنامج حقق اختراقات كبيرة في إيصال المساعدات خلال الأشهر الأخيرة، لكنه شدد على ضرورة ضمان تدفق مستمر للإمدادات إلى الأسر الأكثر تضررًا.ودعا برنامج الأغذية العالمي جميع الأطراف إلى تسهيل الاستجابة الإنسانية واحترام مبدأ الحياد، محذرًا من أن استمرار العراقيل سيؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع المتزايدة في البلاد.يُذكر أن نحو 24.6 مليون شخص في السودان، أي ما يقارب نصف السكان، يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما تواجه 27 منطقة خطر المجاعة، وسط ارتفاع حاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال في المناطق الأكثر تضررًا.