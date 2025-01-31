شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يبعث برسالة خطية إلى نظيره البوتسوانى تتعلق بتعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الجزائر وبتسوانا، عزمهما تفعيل آلية التشاور الدائم بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي ويخدم مصالح البلدين والقارة الإفريقية.



جاء ذلك خلال زيارة وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان، لعاصمة بتسوانا (جابوروني)، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري، وفقا لبيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.



وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعث، برسالة خطية إلى نظيره البوتسواني دوما جيديون بوكو، تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين؛ حيث سلم الرسالة، إلى الرئيس البوتسواني خلال استقباله له اليوم .



ونقل "مزيان"، خلال الرسالة إلى الرئيس البوتسواني، تحيات الرئيس تبون الأخوية وتطلعاته إلى توطيد أواصر التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك



وتناولت مباحثات وزير الاتصال الجزائري مع الرئيس البوتسواني سبل ترقية التعاون الثنائي، خاصة في ميادين الزراعة والطاقة بين الجزائر وبوتسوانا. كما شكلت الزيارة فرصة سانحة لاستعراض الاستحقاقات المقبلة في إطار الأجندة الإفريقية بما يعزز العمل الإفريقي نحو المزيد من التكامل والتضامن.