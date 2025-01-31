شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة من لندن: لم أر مسلحين أو أنفاقا فى مستشفيات غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ماهيم قريشى، وهى متخصصة في جراحة الأوعية الدموية من إمبريال كوليج لندن، إنها لم تر قط فردا مسلحا أو أى أنفاق داخل مستشفى ناصر والأقصى فى قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأضافت قريشى -التى عملت مع لجنة الإنقاذ الدولية فى غزة- أن الناس لم يعودوا يبدون ردة فعل عند سقوط قنبلة، حيث فقدوا "هذا الحس الفسيولوجى الطبيعى".