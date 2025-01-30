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الخليج اليوم .. الاقتصاد السعودي ينمو بأسرع وتيرة في عامين

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الخليج اليوم .. الاقتصاد السعودي ينمو بأسرع وتيرة في عامين

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

تسارع نمو الاقتصاد السعودي إلى 4.4% خلال الربع الرابع من العام 2024 على أساس سنوي مسجلا أسرع وتيرة في عامين، وفقا للهيئة العامة للإحصاء.

 

 

وجاء ذلك بدعم نمو القطاع النفطي بنحو 3.4% على أساس سنوي، في ثاني نمو ربعي على التوالي مع تلاشي أثر خفض إنتاج النفط، إضافة إلى نمو القطاع غير النفطي 4.6%.

 

وتحول الاقتصاد السعودي للنمو في 2024 بنسبة 1.3% بعد انكماشه في 2023، حيث نتج ذلك بعد نمو القطاع غير النفطي 4.3%، بينما انكمش القطاع النفطي للعام الثاني على التوالي مسجلا 4.5% مع خفض إنتاج النفط.

 

نمو الاقتصاد السعودي في 2024 جاء أعلى من توقعات وزارة المالية البالغة 0.8%، لكنه أقل قليلا من توقعات صندوق النقد الدولي.

 

المصدر: الاقتصادية

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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