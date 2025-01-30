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الخليج اليوم .. الرئيس الألماني يعتزم زيارة السعودية والأردن وتركيا

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الخليج اليوم .. الرئيس الألماني يعتزم زيارة السعودية والأردن وتركيا

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

يعتزم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير التوجه في جولة إقليمية ستشمل والأردن وتركيا.

 

ومن المقرر أن يلتقي شتاينماير نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة يوم الخامس من فبراير المقبل.

 

وأكد مسؤولون ألمان على أن تركيا تلعب "دورا رئيسيا" في المنطقة، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في سوريا، مشيرين إلى أن زيارة شتاينماير تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في هذا الإطار.

 

وكانت زيارة شتاينماير إلى السعودية مقررة في نوفمبر 2024، إلا أنها أُرجئت بسبب الأزمات الداخلية في ألمانيا. كما سيزور الرئيس الألماني الجنود الألمان المتمركزين في الأردن خلال زيارته إلى عمان، في إطار متابعة الوجود العسكري الألماني في المنطقة.

 

وبحسب مصادر دبلوماسية، يعتقد شتاينماير أن "بدء عملية شاملة قائمة على التعاون في سوريا أمر بالغ الأهمية"، ويسعى إلى تعزيز التعاون مع الدول الإقليمية، خاصة تركيا، لتحقيق استقرار دائم في المنطقة.

 

المصدر: الأناضول

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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