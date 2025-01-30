شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الأونروا تواصل عملها في سائر الأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

مواصلة تقديم المساعدات

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتّحدة أنّ الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.وذلك على الرغم من دخول قانون إسرائيلي جديد يقطع علاقات دولة الاحتلال مع الوكالة حيّز التنفيذ الخميس.وقال المتحدّث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك إنّ موظفي الوكالة "يواصلون تقديم مساعداتهم وخدماتهم للمجتمعات التي يساعدونها.كما أن عيادات الأونروا في الضفة الغربية، بما في ذلك بالقدس الشرقية، مفتوحة، والعمليات الإنسانية تتواصل في غزة"، وأشار إلى أنّ موظفي الوكالة الأجانب في دولة الاحتلال غادروا هذا البلد.