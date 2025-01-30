اخبار الخليج

الأمم المتحدة: الأونروا تواصل عملها في سائر الأراضي الفلسطينية

0 نشر
أ ف ب- واشنطن 0 تبليغ

  • الأمم المتحدة: الأونروا تواصل عملها في سائر الأراضي الفلسطينية 1/2
  • الأمم المتحدة: الأونروا تواصل عملها في سائر الأراضي الفلسطينية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الأونروا تواصل عملها في سائر الأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتّحدة أنّ الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وذلك على الرغم من دخول قانون إسرائيلي جديد يقطع علاقات دولة الاحتلال مع الوكالة حيّز التنفيذ الخميس.

مواصلة تقديم المساعدات

وقال المتحدّث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك إنّ موظفي الوكالة "يواصلون تقديم مساعداتهم وخدماتهم للمجتمعات التي يساعدونها.
كما أن عيادات الأونروا في الضفة الغربية، بما في ذلك بالقدس الشرقية، مفتوحة، والعمليات الإنسانية تتواصل في غزة"، وأشار إلى أنّ موظفي الوكالة الأجانب في دولة الاحتلال غادروا هذا البلد.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا