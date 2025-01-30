شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الأسير الفلسطيني موسى العجلوني إلى منزله بمدينة القدس (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية لقطات لوصول الأسير الفلسطيني موسى العجلوني إلى منزله بمدينة القدس بعد إطلاق سراحه من سجون الاحتلال.

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب دموية في قطاع غزة، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

ويبدأ تطبيق المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا من وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلية خارج المناطق المُكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمي للوسطاء.



شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال؛ في إطار تنفيذ وقف إطلاق النار وتنفيذ الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.



وقد تم الإفراج عن الأسرى من سجن عوفر غربي رام الله وسط الضفة الغربية تمهيدا لوصول الأسرى إلى مناطق سكنهم في مناطق مختلفة من الضفة وقطاع غزة.



وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتحقيق تقدم في ملف الأسرى، وسط ترقب دولي ومحلي لمزيد من الخطوات المتعلقة بهذا الملف الإنساني.



وكان الصليب الأحمر قد تسلم محتجزين إسرائيليين اثنين، وهما جادي موزيس وأربيل يهود، بالإضافة إلى 5 عمال تايلانديين في قطاع غزة من خان يونس جنوبي القطاع في إطار تنفيذ وقف إطلاق النار وتنفيذ الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.



وقد تمت عملية التسليم من أمام ركام منزل رئيس حركة حماس الشهيد يحيى السنوار في خان يونس، حيث احتشد آلاف الفلسطينيين في منطقة التسليم، فيما دخلت إلى المنطقة سيارات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر والسيارات التي تحمل المحتجزين.



وقامت عناصر المقاومة الفلسطينية، بعد ظهر اليوم/الخميس/، بتسليم المحتجزين من أمام منزل السنوار إلى مسؤولي لجنة الصليب الأحمر الدولية، حيث توجه المحتجز جادي موزيس من داخل أحد المنازل مشيًا على الأقدام إلى سيارة الصليب الأحمر.. كما ظهرت المحتجزة أربيل يهود محاطة بعناصر المقاومة وتوجهت سيرا على الأقدام باتجاه سيارة الصليب الأحمر.. كما تسليم 5 عمال تايلنديين في إطار الدفعة الثالثة من الصفقة.



وكان قد تسليم المحتجزة الإسرئيلية، آجام بيرجر، في وقت سابق اليوم، من مخيم جباليا شرق مدينة غزة، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تسلم، أجام بيرجر، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.



وكانت سيارات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر قد وصلت إلى منطقة مخيم جباليا شمالي قطاع غزة وسط حشود جماهيرية كبيرة من الفلسطينيين؛ تمهيدا لعملية التسلم التي جرت في المخيم، حيث أقيمت منصة في منطقة المخيم بدا من خلفها الركام الناتج عن العمليات العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتسببت في تدمير معظم المباني السكنية في المنطقة وحولتها ركاما.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بهبوط مروحية عسكرية في منطقة "ريعيم" بغلاف غزة شرق القطاع؛ استعدادا لعملية تبادل الأسرى والمحتجزين.



وذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية، أنها على استعداد عمليا ولوجستيا لاستقبال الدفعة الثالثة من عملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وفقا لصفقة تبادل الأسرى، حيث سيتم نقل المفرج عنهم في 4 سيارات للصليب الأحمر إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.



يذكر أنه تم الإعلان يوم (الأربعاء 15 يناير2025م) عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم الأحد(19 يناير 2025م).



ويتم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يومًا منذ بدء سريان الاتفاق؛ انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.



وتتضمن المرحلة الأولى أيضا تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.