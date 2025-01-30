شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: 4.4% نسبة زيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة العامة للإحصاء السعودي، أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024، حقق نموًا بنسبة 4.4% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق كأعلى معدل نمو خلال آخر عامين مدعومًا بنمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسة.



ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، فقد أوضحت الهيئة أنه خلال التقديرات السريعة للناتج المحلي، فإن الأنشطة غير النفطية حققت نموًا بنسبة 4.6%، كما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4%، وحققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.2% مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.



كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المُعدَّل موسميًّا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 0.3% مقارنةً بما كان عليه في الربع الثالث من نفس العام.



يُذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير لمعدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي، والتي تُجرى خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.