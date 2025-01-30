الخليج اليوم .. بيل كلينتون: ولي العهد السعودي قائد ملهم.. ورؤية 2030 خطة تنموية جريئة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصف الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كيلنتون رؤية السعودية 2030 بأنها تعد ضمن الخطط التنموية الجريئة في العصر الحديث، مشيراً إلى أن القادة السعوديين لديهم شغف كبير من أجل تحقيق الخطط بحلول عام تحقيق الرؤية.

إلى ذلك، قال الرئيس الأسبق الذي يزور الرياض مشاركاً في جلسات منتدى مستقبل العقار، بأن السعودية منحت اهتمامها في إطار تطوير رأس المال البشري، فيما أشار إلى أن المواطنين السعوديين يتمتعون بحالة ولاء تجاه قادتهم، مؤمنين برؤاهم الطموحة لتطوير اقتصاد البلاد.

وأضاف: "السعودية تتمتع بقائد ملهم خلق آلاف بل ملايين الفرص لمواطنيه، ليختاروا من هذه الفرص وكأنهم يختارونها من طبق ذهب، يجب أن يشعر المواطنون والمواطنات بالامتنان والشكر لما تقدمه هذه الرؤية الملهمة هنا في السعودية".

في هذه الأثناء، كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبل في مكتبه بالرياض الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، بيل كلينتون، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.