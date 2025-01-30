شكرا لقرائتكم خبر عن "فتح": الاحتلال الإسرائيلي مستمر فى ممارسة القتل والعدوان بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو المجلس الاستشاري لحركة "فتح" عدنان الضميري، أن الإنجاز الكبير الذي تحقق لوقف الإبادة والقتل الإسرائيلي في غزة، هو ما كان يسعى إليه الفلسطينيون شعبا وقيادة بجميع الفصائل والتوجهات، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تمارس إجرامها وقتلها في الضفة الغربية.



وقال عضو حركة "فتح" - في مداخلة مع قناة "العربية الحدث" اليوم الخميس "إنه في حين انتهت الحرب بفترة الهدنة في غزة، إلا أنها ليس لها حدود ولا اتفاقات واضحة في الضفة الغربية، ولا يعير الإسرائيليون أي انتباه للموقف الفلسطيني، وتدمر الدبابات العسكرية مخيمات طولكرم وجنين وتقتل بالطيران الحربي المدنيين وتقطع الضفة الغربية بـ 900 حاجز عسكري".



وأضاف أن مسألة الوطن البديل المطروحة إسرائيليا هي فكرة قديمة تاريخيا، إلا أن العرب والفلسطينيين يقفون مع مبادرة السلام العربية التي تشترط تطبيق حل الدولتين.. مناشدا العالم أجمع بالوقوف مع فكرة إنهاء الحرب في ظل تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستمرار الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة.