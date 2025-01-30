الخليج اليوم .. الغذاء والدواء تتسلم 264 دراسة سريرية لأجهزة طبية صنعت في السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بينما منحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أول ترخيص لمصنع مختص بتطوير البرمجيات والتطبيقات الطبية في السعودية، إذ طور المصنع جهازًا طبيًا مبتكرًا يعتمد على تشخيص أعراض القدم السكري في مراحلها المبكرة باستخدام تقنية التصوير الحراري وتحليل الصور عبر برمجيات متطورة، قال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء، المهندس علي الضلعان، إن الهيئة تسلمت أخيراً 264 دراسة سريرية لأجهزة طبية تصنع في السعودية.

وأكد المهندس علي الضلعان لـ "العربية" أن معظم الأجهزة الطبية اليوم باتت تعتمد على البرمجيات الطبية، والذكاء الاصطناعي، إذ بات بإمكانها التشخيص، وإعطاء نوع العلاج المناسب، مشيراً إلى أن تراخيص تطوير البرمجيات والتطبيقات الطبية تُمنح للمطورين المحليين والعالميين.