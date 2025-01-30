الخليج اليوم .. بأول زيارة لزعيم عربي.. أمير قطر في دمشق والشرع باستقباله

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعيد ساعات من "مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية" الذي أقيم في دمشق، مساء الأربعاء، وتم فيه إسناد منصب رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية إلى أحمد الشرع، وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة السورية دمشق.

أول زيارة لزعيم عربي

فقد استقبل الشرع في مطار دمشق، اليوم الخميس، أمير قطر كأول زيارة لزعيم عربي منذ سقوط نظام الأسد.

وتوجه الزعيمان إلى قصر الشعب في دمشق، لتبدأ مباحثات حول المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء هذا بعدما رحّبت الدوحة على لسان وزارة الخارجية القطرية بالخطوات التي أعلن عنها مؤتمر النصر، مشددة على أنها تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية وتعزيز التوافق الوطني.

كذلك أكدت على دعمها لمساعي تحقيق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة على أسس قانونية وتنموية.

وشددت في بيان على ضرورة حصر سلاح الدولة بيد وزارة الدفاع وتحت مظلة جيش وطني يمثل جميع السوريين ما يمهد لانتقال سياسي شامل.

لأول مرة منذ 14 عاماً

يشار إلى أن قطر كانت أغلقت سفارتها في دمشق في يوليو 2011 بعد سحب السفير، احتجاجا على قمع الأسد للمتظاهرين.

وبعد سقوط النظام، جددت الدوحة دعمها الكامل لسوريا في مختلف المجالات، واستعدادها للمساهمة الفاعلة في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

إلى ذلك، تأتي هذه الزيارة بعد لقاء جمع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع الشرع في دمشق منتصف يناير الحالي، في إطار المساعي القطرية لتعزيز الحوار مع القيادة السورية الجديدة.