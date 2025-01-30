شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: نترقب الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة حماس إن الاحتشاد الكبير أثناء تسليم الأسرى بخان يونس وجباليا رسالة إصرار وقوة وتحد فى وجه الاحتلال الإسرائيلى.

وأوضحت الحركة أنها تترقب الإفراج اليوم عن الدفعة الجديدة من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأضافت، في بيان لها اليوم الخميس، أن "ما تم اليوم يؤكد وحدة كتائب القسام وسرايا القدس وقوى المقاومة فى الميدان وفى إدارة عملية التبادل"