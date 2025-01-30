شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يرفع حالة التأهب بمحيط سجن عوفر استعدادا لتسليم الأسرى الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت قوات الاحتلال حالة التأهب وشددت إجراءاتها في محيط سجن عوفر غربي رام الله.

وكان قد وصل المحتجزان أربيل يهود وجادى موزيس إلى خان يونس تمهيدا لتسليمهما إلى الصليب الأحمر الدولى

وتسلم الصليب الأحمر الدولى المجندة الإسرائيلية آجام برجر من أحد المواقع فى جباليا، فى شمال قطاع غزة.

تعد برجر المحتجزة الخامسة التى يتم إطلاق سراحها بعد بدء عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين مقابل 50 من الأسرى الفلسطينيين.