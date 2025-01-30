شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يصل إلى مطار دمشق في إطار زيارة رسمية إلى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، إلى مطار دمشق الدولي، في إطار زيارة إلى سوريا.

تأتي الزيارة بعد يوم واحد من إعلان أحمد الشرع رئيسا انتقاليا لسوريا.

وكان قد أعلن الناطق باسم العمليات العسكرية في سوريا تفويض أحمد الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية.

وقد تم الإعلان منذ قليل عن قيام الشرع بمهام رئيس الجمهورية في سوريا، خلال المرحلة الانتقالية.

ومن جانبها، أعلنت الفصائل السورية المشاركة في "اجتماع النصر" والذي ينعقد برئاسة أحمد الشرع، حل نفسها.