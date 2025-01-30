شكرا لقرائتكم خبر عن الشاباك يحذر ذوى الأسرى الفلسطينيين من الاحتفال بالإفراج عنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الشاباك ذوى الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم من الاحتفال، في ضوء حملة اعتقالات تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق نفسه، وصلت طواقم الصليب الأحمر إلى ساحة الرزان وسط مخيم جباليا لتسلم محتجزين إسرائيليين.



الساحة كانت شاهدة على معارك ومجازر إسرائيلية كبيرة ارتكبها جنود الاحتلال بحق أهل غزة.

وشهدت مدينة خان يونس فى قطاع غزة، قبل قليل، استعدادات لإطلاق سراح الدفعة الثالثة من المحتجزين الإسرائيليين وفقا لصفقة التبادل، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت حركة الجهاد، قد أعلنت فى وقت سابق عن أنها أنهت تسليم محتجزين إسرائيليين اثنين لديهم وهما أربيل يهود وجادي موزيس، وسيطلق سراحهما اليوم ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى بصفقة التبادل.