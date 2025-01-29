شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: الجيش يستكمل الانتشار جنوب الليطاني.. ويؤكد: نعمل على تطبيق القرار 1701 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجيش اللبناني إنه يعمل على تطبيق القرار ١٧٠١ وننفذ الإجراءات الميدانية الضرورية في عدة مواقع جنوبي الليطاني.

وأضاف، في بيان له، "نستكمل الانتشار في جنوب الليطاني بالتنسيق مع اللجنة الخماسية وسط تمادي العدو في اعتداءاته".

والقرار 1701 هو قرار صادر عن مجلس الأمن في عام 2006، بهدف وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل إبان الحرب التي اطلقها الاحتلال آنذاك في جنوب لبنان، مازال القرار ساريا حتى الآن، في ضوء تضمينه في اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين الجانبين والذي دخل حيز النفاذ في نوفمبر الماضي.