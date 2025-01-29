الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الأميركي الأسبق

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء في مكتبه بالرياض اليوم الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، بيل كلينتون،

إذ جرى في أثناء الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.

إلى ذلك، يزور أول مسؤول أميركي لشؤون الشرق الأوسط، سيتف ويتكوف السعودية، فيما تحمل الزيارة دلالات لافتة من حيث اختيار إدارة الرئيس الرياض كأولى محطات جولاتها الخارجية.

والشاهد في دوافع الاتجاه إلى السعودية يتمثل في رغبة الإدارة الأميركية الجديدة تعزيز العلاقات الثنائية بوصفها مرتكزاً أساسياً لتعزيز أمن واقتصاد المنطقة والعالم، لما يُشكله البلدان من دور محوري في استقرار المنطقة والإقليم وذلك كله بفعل مكانتهما السياسية والأمنية والاقتصادية وعضويتهما في مجموعة الـG20.