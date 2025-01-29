شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسف: مقتل الأطفال فى الهجوم على المستشفى السعودى بالسودان "مروع" والان مع تفاصيل الخبر

وصفت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف الهجوم علي المستشفى السعودي بالفاشر في السودان بالمروع، وأنه انتهاك صارخ لحقوق الأطفال، مضيفة: "الأطفال يُقتلون ويُصابون فى الأماكن التى ينبغى أن يكونوا آمنين فيها. مثل هذه الهجمات تفاقم الوضع الصعب للأطفال وأسرهم العالقين فى المناطق المتضررة من الصراع وانعدام الأمن وغياب الحماية".

حيث قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أنه وفقا للتقارير لقيت فتاة وثلاثة فتية على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 3 أطفال بجراح في هجوم على المستشفى السعودي في الفاشر، شمال دارفور في السودان، حيث كان الأطفال يتلقون العلاج في قسم الطوارئ بسبب جراح أصيبوا بها في قصف على المنطقة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن أكثر من 70% من المستشفيات في المناطق المتضررة من الصراع قد توقفت عن العمل حاليا بسبب الأضرار والدمار وشح الإمدادات أو بسبب استخدامها كأماكن للإيواء أو أغراض أخرى.

وأضافت اليونيسف: قد تعطل توفير الإمدادات الطبية واللقاحات والتحصينات الدورية بسبب المخاوف الأمنية وعدم القدرة على الوصول، بما يفاقم الأزمة الإنسانية ويعرض أعدادا لا تُحصى من الناس وخاصة الأطفال للخطر.

ووفق القانون الدولي الإنساني، تتمتع المستشفيات بحماية خاصة ويجب ألا تُستهدف ، ودعت اليونيسف إن على جميع أطراف الصراع التزاما بضمان حماية المدنيين، بمن فيهم الأطفال، والامتناع عن أي أعمال قد تعيق الوصول إلى الخدمات الصحية المنقذة للحياة.