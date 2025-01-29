شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس النرويجي للاجئين: المنظمات الإنسانية تواجه عقبات هائلة من الاحتلال في غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، في تقريره أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن "الأونروا لا يمكن استبدالها"، مشيرا إلى أن بنية الأونروا التحتية اللوجستية تدعم العديد من الجهود الإنسانية في قطاع غزة.

وتحدث الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين عن الواقع على الأرض في غزة قائلا إنه رغم وقف إطلاق النار، فإن "التحديات الإنسانية الكبرى مستمرة"، مشيرا إلى أن المنظمات الإنسانية، بما في ذلك المجلس النرويجي للاجئين، تواجه عقبات هائلة في تقديم المساعدات المنقذة للحياة.

وأضاف يان إيجلاند أن المخاطر الأمنية، مثل الهجمات على قوافل المساعدات، أدت إلى تعطيل العمليات، كما أعاقت القيود المفروضة على الحركة من قبل القوات الإسرائيلية توزيع المساعدات، فيما يستمر نقص الوقود الشديد.

وقال إيجلاند: "الصراع في غزة كانت له عواقب مدمرة فقد قُتل أكثر من 45 ألف شخص، بينما يُعتقد أن الكثيرين مازالوا تحت الأنقاض. كما أصيب أكثر من 106 آلاف شخص، نصفهم من النساء والأطفال معربا عن القلق بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية.