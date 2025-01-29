شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تواصل أعمال العدوان على مدينة جنين والان نبدء بالتفاصيل

خرق اتفاق وقف إطلاق النار

الدمام - شريف احمد - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثامن على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 17 فلسطينيًا وإصابة واعتقال العشرات، بالإضافة إلى تدمير وحرق عشرات المنازل، وتجريف البنية التحتية.كما أقدم عشرات المستوطنين على توسيع بؤرة استيطانية بالأغوار الشمالية، وسط تعزيزات أمنية مشددة من قوات الاحتلال، الأمر الذي عرقل عمل المزارعين الفلسطينيين في المنطقة.في سياق متصل، أُصيب صيادان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، جراء إطلاق زوارق الاحتلال النار اليوم الأربعاء، تجاه مراكب الصيادين على ساحل مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الصيادين، خلال مهاجمة مراكب الصيد، وسط إطلاق نار كثيف تجاه الصيادين الفلسطينيين أثناء عملهم.